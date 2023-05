Intervento da record a Crotone: asportato un tumore di oltre 3 chili

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Non solo malasanità in Calabria: è di poche ore fa la notizia di un intervento chirurgico da record, eseguito all’ospedale di Crotone. Una donna di 46 anni, di Corigliano-Rossano, è stata sottoposta a una delicata operazione per l’asportazione di un tumore di tre chili dall’utero. Il mioma gigante, seppur benigno, causava non pochi problemi alla paziente, anche a causa delle aderenze con i tessuti vicini. Un’equipe professionale ed esperta, quella guidata dal prof. Domenico Galea, che ha condotto l’intervento in modo eccellente, salvaguardando la salute della paziente. “Tutta la Direzione Strategica dell’Asp di Crotone – si legge nella nota del commissario straordinario Simona Carbone – intende esprimere il riconoscimento delle qualità di eccellenza che hanno caratterizzato l’operato dei sanitari, dimostrando che anche in periodi di difficoltà, caratterizzati da crisi di organico, la qualità dei servizi resi all’utenza rappresentano momento di orgoglio meritorio di massima diffusione per tutta l’Azienda Sanitaria di Crotone”.