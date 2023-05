Un toro (tutt’altro che seduto) ribalta la Fiorentina: doppio Lautaro, l’Inter vince la Coppa Italia

StrettoWeb

Nessuna sorpresa: la Coppa Italia 2022-2023 è dell’Inter, la favorita alla vigilia. La squadra di Simone Inzaghi batte una bella, imprecisa e sfortunata Fiorentina per 2-1 in un Olimpico bello e colorato di viola e nerazzurro. La sfida si decide tutta nel primo tempo, con le tre reti.

Il gol del vantaggio è viola, dopo due minuti. Illusorio, ma meritato, a ben guardare la prima parte di gara: palla in mezzo, tunnel con deviazione a Darmian, Nico Gonzalez la mette dentro e Handanovic smanaccia così così. La Fiorentina sembra in gestione, non rischia molto, ma l’Inter è un diesel ed esce piano piano. Prima sfiora il gol con Dzeko, poi si scatena il toro (tutt’altro che seduto) e fa doppietta in 8 minuti, tra 29′ e 37′. Lautaro Martinez segna da attaccante consumato: prima incrocia su filtrante in profondità, poi si avventa su in spaccata su cross dalla destra.

Nella ripresa l’Inter rischia molto di più, ma difende con determinazione e anche un po’ di fortuna. Quest’ultima, mista a imprecisione, che invece manca alla Fiorentina, la quale sfiora il gol in più di un’occasione, sventata anche da Handanovic.