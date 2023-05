L’inquinamento e la violenza di genere: i due documentari di un Liceo di Acireale a SiciliAmbiente

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il Liceo Statale “Archimede” di Acireale (Catania) partecipa al progetto “SiciliAmbiente e Arpa a scuola insieme” che ha come intento la promozione dei temi dell’agenda 2030 che fissa gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dall’ONU. Al centro gli studenti, protagonisti e parte attiva della promozione e divulgazione dei temi attraverso il linguaggio audiovisivo, proprio del documentario. Gli studenti del liceo si sono cimentati nella realizzazione di due documentari che declinano l’impegno verso ambientalismo e l’inclusione sociale.

“Oro trasparente” impronta una riflessione sull’inquinamento marino in provincia di Catania, in un viaggio che parte da Aci Trezza proseguendo per il borgo Santa Maria la Scala fino ad Aci Castello dove, tramite il “Centro Recupero Tartarughe”, si indagano i pericoli che colpiscono la fauna marina. Gli studenti danno voce ad un confronto tra biologi, pescatori e cittadini sul valore dell’acqua e sul bisogno di preservarla.

Con “Storie di chi ce l’ha fatta“, i ragazzi hanno realizzato un documentario sulla violenza di genere, raccontandola attraverso le testimonianze delle donne del centro anti-violenze “Il Bucaneve” di Acireale e le interviste al personale di assistenza della struttura. Il fulcro del progetto è la lotta alla differenza di genere da parte di chi la combatte giorno dopo giorno.

Il progetto “SiciliAmbiente e Arpa a scuola insieme!”, che vede coinvolte altre 3 scuole, nasce dall’esperienza maturata nei 14 anni di edizioni del festival siciliano e della sua collaborazione con Arpa Sicilia. I lavori saranno poi proiettati a San Vito Lo Capo, dal 17 al 22 luglio, durante l’edizione 2023 di SiciliAmbiente.

Il progetto “SiciliAmbiente e Arpa a scuola insieme”, nato dalla collaborazione dell’Associazione Cantiere 7 – SiciliAmbiente Film Festival e ARPA Sicilia e InFEA, con il supporto dei partner storici Greenpeace Italia e Amnesty International Italia, è un’iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MI e con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.