Infermieri Asp Catanzaro, “pronti allo stato di agitazione se l’azienda non rispetterà gli impegni presi”

Di seguito la nota degli Infermieri dell’Asp di Catanzaro su un’eventuale stato di agitazione. “In data odierna le Organizzazioni Sindacali Nursing Up e FP CGIL Area Vasta si sono presentate spontaneamente presso la Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro per incontrare il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo ed esprimere il malcontento dei lavoratori tutti, in ordine alla mancata applicazione di istituti contrattuali da troppo tempo disattesi, che riguardano: produttività anno 2019, contrattazione decentrata e correlata produttività anni: 2020, 2021, 2022, contrattazione decentrata anno 2023, anche ai fini dei “differenziali economici di professionalità” (ex fasce retributive) e relativi incarichi professionali ecc”.

“Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo hanno rassicurato i dirigenti sindacali delle richiamate sigle che per la produttività anno 2019, verrà liquidata entro fine mese (maggio) con cedolino separato; la produttività anno 2020 e 2021 verranno liquidati in base a quanto precedentemente comunicato dall’ex Commissario Straordinario. Spaziante. Le Organizzazioni Sindacali Nursing Up ed FP CGIL, in caso di non rispetto degli impegni presi, procederanno, nel mese di giugno, con l’indizione dello stato di agitazione da parte dei lavoratori” – conclude.