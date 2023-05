“Inclusivity Village”: a Palazzo Zanca la presentazione dell’iniziativa

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Lunedì 8 maggio, alle ore 11, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina, alla presenza del sindaco Federico Basile nel corso di una conferenza stampa sarà presentato “Inclusivity Village”, l’evento che si terrà mercoledì 17, a villa Dante, in occasione della Giornata internazionale contro l’omobitransfobia. All’incontro prenderanno parte l’assessora alle Pari opportunità Liana Cannata, la presidente dell’Azienda Speciale Messina Social City Valeria Asquini, e rappresentanti del Comitato Stretto Pride. Obiettivo della manifestazione, organizzata dall’assessorato alle Pari opportunità in sinergia con la Messina Social City e il Comitato Stretto Pride, è lanciare un messaggio di inclusione socio-culturale, in sintonia le finalità del progetto Messina 2030 – Green Events, relativamente all’ambito tematico della prevenzione e del contrasto di ogni forma di discriminazione e violenza per motivi di sesso, di genere, di orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. “Inclusivity Village” all’insegna dello slogan “Siamo Tutti Uguali-Diversi”, rientra nella programmazione degli eventi collegati allo Stretto Pride patrocinati dal Comune e dalla Città Metropolitana di Messina; l’Ateneo messinese e la Consulta Provinciale degli Studenti; il Conservatorio Arcangelo Corelli e il gruppo Caronte&Tourist.