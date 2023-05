Incidente mortale Crotone: il canalone in cui sono precipitati i tre reggini era senza protezione

StrettoWeb

Oltre all’immenso dolore, anche la rabbia per una tragedia che poteva essere evitata. Sono ancora in corso di accertamento le dinamiche che hanno portato all’incidente di Poggio Pudano, a Crotone, che ha portato alla morte di tre cacciatori, tutti di Reggio Calabria. Il pick up guidato da uno di loro ha perso il controllo sulla SS 106 ed è precipitato, provocando inizialmente due vittime e poi una terza in ospedale; c’è solo un ultimo e quarto sopravvissuto, ricoverato in ospedale.

“Come è possibile che si lascia un canalone privo di ogni protezione? Come è possibile? Queste tre vittime, come molte altre, potevano essere evitate!”. E’ quanto scrive l’Organizzazione Basta Vittime sulla SS 106, chiedendosi i motivi per cui il canalone fosse senza alcuna protezione. In caso contrario avrebbe potuto salvare le povere vittime, piante oggi dai familiari, a cui vanno le più sentite condoglianze.