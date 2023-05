Inchiesta “Reset”, M5S di Rende: “il Comune si costituisca parte civile nel processo”

StrettoWeb

“Crediamo doveroso chiedere al neo vicesindaco del Comune di Rende, Marta Petrusewicz, di assumersi veramente tutte le responsabilità del ruolo che ha assunto dopo la condanna dell’avvocato Manna e la conseguente decadenza dal ruolo di primo cittadino”. Lo dichiarano in una nota gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Rende. “Assumersi tutte le responsabilità significa comportarsi da sindaco della Città di Rende, e non da ultrà, e portare avanti questa missione fino in fondo. Per questo motivo dopo aver appreso dagli organi di stampa della fissazione dell’udienza preliminare per il 9 giugno a seguito dell’inchiesta Reset, non possiamo che chiedere a Petrusewicz azioni conseguenti al ruolo che ricopre.

“Tra queste, anche quello di promuovere la costituzione di parte civile del Comune di Rende nel processo che si celebrerà, per richiedere gli eventuali danni prodotti alla collettività rendese tutta. Per noi questo significa pensare al bene comune. Le amministrazioni comunali passano, ma gli enti restano. E nel caso di giudizi severi da parte del tribunale, anche l’onta resterebbe alla nostra comunità. Cosa che non merita e che speriamo non accada. Ma è sempre meglio mettere le mani avanti…. per non cadere. Siamo convinti che la politica debba dare l’esempio alla cittadinanza, prendere le distanze, con forza e trasparenza, non solo dalle accuse che la legano alla criminalità organizzata, ma anche e soprattutto dalla criminalità organizzata stessa”.

“Ad oggi, purtroppo, non abbiamo sentito una sola parola contro la ‘Ndrangheta, ma tante frasi articolate e non, contro presunti teoremi giudiziari. Non crediamo che questo atteggiamento possa fare bene alla nostra comunità che, ricordiamo, è scesa in piazza pochi mesi fa per gridare “fuori la mafia dalle istituzioni”. Vorremmo sentirla ripetere più spesso questa frase. Soprattutto da chi ha l’onore e l’onere di amministrare il nostro Comune”, concludono i pentastellati.