Inchiesta giornalistica di Report con la partecipazione del cantautore reggino Michelangelo Giordano

Il 4 maggio, sulla pagina Facebook della trasmissione televisiva di Raitre, Report, è stata pubblicata un’anticipazione dell’inchiesta giornalistica sul mondo della musica ed sulle selezione del Festival di Sanremo (Area Sanremo). L’inchiesta è stata realizzata con la partecipazione del cantautore reggino Michelangelo Giordano che è stato presente attivamente al fianco dello staff del noto programma televisivo nazionale Report.

Attraverso interviste, indagini, prove acquisite e materiale documentato, sono emersi elementi, fatti e verità allarmanti a discapito della meritocrazia, del talento e della musica stessa, ma anche gravi scorrettezze ed irregolarità in ambito di selezioni e finanziamenti pubblici. La breve anticipazione lanciata sul web è già molto chiara e suscita indignazione, rabbia ed amarezza, ma il contenuto integrale dell’inchiesta è molto più scottante e non resta che attendere la messa in onda su Raitre per vederci ancora più chiaro. Di seguito il link per guardare l’anticipazione dell’inchiesta televisiva lanciata sul web: https://fb.watch/kk9_buGkd1/