I vigili del fuoco hanno spento, questa mattina intorno alle ore 7, un incendio sviluppatori in un catamarano ormeggiato al porto di Marina di Ragusa. Giunti sul posto, hanno provveduto a completare l’opera di spegnimento avviata da personale del porto, ed a mettere in sicurezza l’imbarcazione, provvedendo allo sgancio elettrico delle batterie ed a posizionare all’esterno la bombola di gpl. Il catamarano è stato gravemente danneggiato. Non ci sono feriti.