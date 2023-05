“Il Maggio dei Libri 2023”: iniziato il programma curato dal Comune di Messina

StrettoWeb

Anche quest’anno il Comune di Messina ha aderito alla Campagna nazionale di lettura “Il Maggio dei Libri 2023” ideata dal Cepell (Centro per il Libro e la Lettura). L’Assessorato alla Cultura, insieme al Servizio Pubblica Istruzione e Cultura, ha accolto le istanze pervenute a seguito di Manifestazione di interesse ed ha stilato un calendario che coinvolge associazioni, librerie, editori, biblioteche ed enti privati, con l’obiettivo di sottolineare e rafforzare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e sociale di una comunità.

Il programma è iniziato lo scorso 23 aprile in occasione della Festa del Libro, con incontri alla Galleria Vittorio Emanuele curati dall’Associazione PuliAMO Messina e prevede fino alla fine di maggio oltre 70 appuntamenti e una varietà di proposte aventi per oggetto “la lettura e il libro”, prendendo spunto dal tema scelto dal Cepell: Se leggi Sei Forte! Le biblioteche della città propongono presentazioni di libri per bambini ed esposizioni, tra cui “12 Affreschi del Monastero della Trinità Makaryev” e quella dedicata a Saragat presso la Biblioteca regionale; la prima avvenuta lo scorso 30 aprile e la seconda in programma il prossimo 12 maggio.

Per i bambini si è svolta il 27 aprile scorso, nella Biblioteca comunale Cannizzaro, “L’ora delle Storie”, mentre sono previsti incontri in via Laudamo il 6 maggio a cura del Museo del mare e di Lunaria, e il 7 maggio in piazza Casa Pia, curati da Opuntia Store e Associazione Perle di Vetro, e all’Azienda Villarè il 14 maggio. Sempre il 14 maggio si terrà “Storie di tutti i colori!Festival del Libro” per l’infanzia, organizzato dall’Associazione Intervolumina con il patrocinio del Comune di Messina.

Tra le particolarità del calendario di eventi si sottolineano il ciclo di incontri e riflessioni sulle tragedie greche a cura dell’Associazione Advandgarde, la Human Library presso il Mercato Coperto Muricello, a cura dell’Associazione Crescendo, e un incontro sui fumetti a tema sociale organizzato dalla Fumetteria la Torre Nera il 13 maggio. Infine letture per terra e per mare dei volontari dell’Associazione PuliAMO Messina che saranno lette nel tram e nelle navi di Caronte & Tourist.