Il Liceo “Preti-Frangipane” visita la mostra “Forme in superficie. Esperienze aniconiche nella Calabria contemporanea”

Le classi III C e II B del Liceo Artistico “Preti – Frangipane” presieduto dalla Dirigente scolastica, prof.ssa Catena Giovanna Moschella si sono date appuntamento presso il Palazzo della Cultura di Reggio Calabria per visitare la mostra di arte contemporanea “Forme in superficie. Esperienze aniconiche nella Calabria contemporanea” a cura di Pasquale Fameli, docente di arte contemporanea presso l’Università di Bologna.

L’evento è stato promosso dalla Città Metropolitana ed è un affascinante percorso che raccoglie in una rassegna espositiva molto elegante artisti calabresi di diverse generazioni accumunati da un linguaggio aniconico, ma declinato attraverso forme, colori, superfici, materie e sensibilità diverse.

Gli studenti hanno potuto ammirare opere degli artisti Caterina Arcuri, Paolo Barillà, Nuccio Bolignano, Domenico Cordì, Maria Credidio, Sebastiano Dammone Sessa, Giovanni Fava, Demetrio Giuffrè, Fabio Nicotera, Franco Paletta, Pino Pingitore, Enzo Spanò. Una giornata speciale all’insegna dell’arte e della condivisione tra studenti e docenti.