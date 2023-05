Il Circolo “L’Agorà” organizza la presentazione del libro di Santo Gioffrè

StrettoWeb

Il prossimo 26 maggio sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la presentazione del saggio “Ho visto. La grande truffa nella sanità calabrese”, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”. Nel 2015 il dott. Santo Gioffrè viene nominato commissario straordinario dell’Azienda sanitaria di Reggio Calabria dall’allora presidente Mario Oliverio (Pd): accetta con molte titubanze, sa cosa rischia, ma non avrebbe mai pensato di trovare un abisso di debiti non contabilizzati, e un verminaio di intrecci affaristici attorno a cui ruotavano ‘ndrangheta, medici e massoni. Per sei mesi, resistendo a indicibili pressioni, fa tremare l’organizzazione responsabile della voragine nei conti, prima di essere destituito dall’Autorità anticorruzione guidata allora da Raffaele Cantone che, in base ad una norma della legge Severino, mai applicata prima per casi analoghi, prevedeva l’impossibilità di nominare colui che è stato candidato alle elezioni.

La testimonianza dell’uomo che ha scoperto la grande truffa ai danni della sanità in Calabria: nascosta nelle omissioni contabili, nei registri incompleti, negli atti non impugnati; nella tecnica perfetta con cui si liquidava le stesse fatture più volte. Santo Gioffrè, medico e scrittore, come commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria di Reggio Calabria ha svelato – e qui racconta – i meccanismi e le perpetuazioni criminali di un sistema rimasto fino ad allora inattaccabile. Per sei mesi, resistendo a indicibili pressioni, ha fatto tremare l’organizzazione responsabile della voragine nei conti, prima di essere destituito. Con grande coraggio e senza alcun filtro il medico-scrittore calabrese, Santo Gioffrè, ha raccontato nel suo libro-denuncia la sua drammatica e sconcertante esperienza ai vertici dell’Azienda sanitaria di Reggio Calabria. Queste alcune delle cifre che sono state analizzate dal gradito ospite del Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria. Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da venerdì 26 maggio.