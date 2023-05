Hong Kong: Partito Civico pro-democrazia vota per lo scioglimento

StrettoWeb

Hong Kong, 27 mag. (Adnkronos) – Il Partito Civico, uno dei più importanti gruppi democratici di Hong Kong, ha votato per lo scioglimento a causa di un vuoto di leadership, dopo che i suoi membri sono stati espulsi dai consigli locali e incriminati ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale di Pechino. Soprannominato ?il partito degli avvocati?, il Partito Civico è stato fondato nel 2006 da élite professionali ? principalmente del settore legale ? che volevano promuovere la democratizzazione e la società civile a Hong Kong.

Il partito era tra gli ultimi gruppi di opposizione nell’ex colonia britannica poiché il dissenso politico è stato bandito dalla legge sulla sicurezza nazionale del 2020 e la società civile di Hong Kong è stata costretta alla clandestinità o portata all’esilio. 30 dei 31 membri dell’assemblea generale straordinaria del partito hanno votato per la liquidazione volontaria delle operazioni, un processo che richiede circa un mese per essere completato.