Hanno un figlio, lei ha 13 anni e lui 19: accusa di violenza, ma arrivano dal Giudice mano nella mano

Una vicenda particolare e ancora tutta da scoprire. E’ quella che vede protagonisti due ragazzi, lui 19enne e lei 13enne all’epoca dei fatti, nel 2021. I fatti sono quelli che riconducono alla nascita di un bambino. Lei è rimasta incinta quando frequentava la scuola media, in seguito a un rapporto con lui. Anche se non vi è stata alcuna querela, però, è partita l’indagine per accusa di violenza sessuale, considerando l’età della ragazza. Lui, infatti, rischia dai 6 ai 12 anni.

Il colpo di scena, però, è adesso, due anni dopo, con il procedimento arrivato alla fase dell’udienza preliminare, come riporta la Gazzetta di Mantova. In Tribunale, infatti, i due giovani si sono presentati insieme, mano nella mano, con i rispettivi genitori e con la piccola. I ragazzi stanno insieme, hanno raccontato loro stessi. Non c’è violenza o costrizione, ma il bambino è nato da un rapporto conseguente a una storia d’amore accettata dalle famiglie.

L’Avvocato di lui, Giovanni Gasparini, ha spiegato proprio questo: “Il rigore della norma va ricondotto nel contesto di una vicenda nella quale non c’è traccia della violenza presunta dalla legge. A sconfessarla, la violenza, è stato lo stesso atteggiamento dei ragazzi, mano nella mano”.