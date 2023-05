Transizione energetica nelle isole minori: al via il Green Salina Energy Days

StrettoWeb

E’ ai nastri di partenza la sesta edizione della manifestazione Green Salina Energy Days, la due giorni dedicata alla transizione energetica delle isole minori, in programma a Salina dal 30 maggio al 31 maggio, con la novità, quest’anno, della prima edizione del Blue Island Day, in collaborazione con la Commissione Europea. L’iniziativa organizzata dall’Associazione Isole Sostenibili e promossa da ENEA, Regione Siciliana ed ENEL, con il supporto dei Comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina, consorzio europeo NESOI, Marevivo, Fondazione Messina, l’Assemblea Territoriale di Messina, gruppo Caronte/Siremar e Patto dei Sindaci, nasce nell’ambito del progetto Salina Isola Pilota UE per la Transizione Energetica e figura tra le attività di Italia in Classe A, la campagna nazionale di formazione e informazione sull’efficienza energetica promossa dal MASE e realizzata dall’ENEA.

La manifestazione prenderà il via martedì 30 maggio con il convegno Il sostegno alla transizione energetica delle piccole isole (Auditorium di Malfa, ore 9.30-16.30), che si aprirà con l’intervento di Ilaria Bertini, Direttrice del Dipartimento Unità Efficienza Energetica dell’ENEA. Seguirà un focus sul PNRR, coordinato da Filippo Martines, energy manager di Salina e presidente dell’Associazione Isole Sostenibili, con gli interventi di rappresentanti della DG Energia del Ministero dell’Ambiente e della Transizione Energetica. Lo spazio gestito della Regione Siciliana si aprirà con una tavola rotonda sulle comunità energetiche rinnovabili e solidali, coordinato da Roberto Sannasardo, Energy Manager della Regione Siciliana. La sessione pomeridiana si aprirà con il focus dedicato ai Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima – La Piattaforma PAESC, coordinato da Domenico Santacolomba, dirigente del Servizio 1 del Dipartimento Energia della Regione Siciliana, cui parteciperanno esperti dell’ENEA e del JRC. A seguire l’approfondimento Gli incentivi nazionali per l’efficienza energetica e per la produzione di energia rinnovabile – La Direttiva Europea Case Green, coordinato da Francesco Cappello, ex Responsabile del Laboratorio Regioni Area Meridionale dell’ENEA. La giornata si chiuderà con un confronto sul tema dei Progetti europei per le isole minori e le conclusioni saranno date da Roberto Di Mauro, Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

L’iniziativa proseguirà mercoledì 31 maggio con il convegno Transizione energetica: fonti rinnovabili e innovazione (Auditorium di Malfa, ore 9.00-16.30) che si aprirà con spazi di discussione dedicati rispettivamente al tema della geotermia e ai casi studio relativi alla decarbonizzazione delle isole minori, coordinata da Antonio Martini, ex Dirigente Generale del Dipartimento Energia della Regione Siciliana. A seguire la tavola rotonda Ambiente, piani paesaggistici e fonti rinnovabili nelle isole minori siciliane, coordinata da Biagio Di Pietra, dell’ENEA. Spazio anche al tema dell’Avanzamento dei Progetti NESOI con gli interventi di Daniele Enea, incentrato sul progetto Solving The Water EmergEncy on The island of Salina (TWEETS), e di Alberto Mastrilli che illustrerà gli esiti del progetto Development of Constant Key Strategy of the Port Authority of the Strait (DOCKS). In chiusura di giornata sarà affrontato il tema della mobilità sostenibile in terra e in mare.

La terza giornata, giovedì 1° giugno, è dedicata interamente al mare con il Blue Island Day (Auditorium di Malfa, ore 10.00-13.00), iniziativa promossa in collaborazione con la Commissione Europea, e farà il punto, tra l’altro, sui progetti di ripristino dell’ecosistema marino dell’isola e sulle azioni della transizione energetica di Salina. Ai lavori parteciperà l’on. Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare. In questa giornata prenderà avvio il percorso di gemellaggio tra due isole pilota dell’Unione Europea, entrambe designate nel 2019: Salina e le isole Aran (Irlanda). L’evento proseguirà nel pomeriggio con una escursione in barca con soste a Malfa, nei siti di realizzazione dei progetti che hanno aderito all’iniziativa europea “Mission Restore Our Ocean and Waters by 2030”, e si concluderà presso il Teatro Cavea di Punta Megna a Rinella, con un incontro con gli studenti delle scuole eoliane, per la esposizione delle Azioni della Mission Acque e Oceani, a cura di Mirella Fanti, dirigente dell’Istituto Comprensivo Isole Eolie.

Nel corso della tre giorni, all’interno della piazza di Santa Marina Salina sarà presente un’esposizione di veicoli elettrici ed ibridi, organizzata dalla stessa Associazione Isole Sostenibili.