Grave incidente tra Siracusa e Catania, muore un centauro

Non ce l’ha fatta il centauro che ieri sera è rimasto coinvolto in un grave incidente sulla strada statale 114, tra Siracusa e Priolo. Il 56enne, in sella alla sua moto, ha avuto un violento impatto contro un furgone. Sin dai primi minuti, le condizioni sono apparse disperate: l’uomo è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, ma i tentativi dei medici sono risultati vani. La vittima, dopo aver lottato tra la vita e la morte, è infatti deceduta dopo qualche ora. Sul luogo dell’incidente, poco distante dall’’impianto ISAB di Priolo Gargallo, sono intervenute le forze dell’ordine per cercare di ricostruire la dinamica dello scontro fatale.