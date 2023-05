Governo: verso Cdm domani alle 11, slitta nomina comandante Gdf**

StrettoWeb

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – Dovrebbe tenersi domattina alle 11 -la convocazione non c’è ancora, ma l’orario dovrebbe essere questo- una nuova riunione del Consiglio dei ministri. Intanto oggi, alle 16, si terrà il preconsiglio, ovvero la riunione preparatoria del Cdm. All’ordine del giorno figurano un ddl sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria e due dlgs, uno sul recepimento di una direttiva Ue sull’assicurazione della responsabilità civile legata alla circolazione di autoveicoli e l’altro sull’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online.

Dovrebbe invece slittare l’attesa nomina del nuovo comandante della Guardia di Finanza. Diverse fonti di governo dicono all’Adnkronos che “è difficile si chiuda sul nome nelle prossime 24 ore”. Salvo accelerazioni dell’ultimo minuto -difficili, considerando che il premier Giorgia Meloni oggi è in missione a Praga- per i vertici delle Fiamme Gialle ci sarebbe dunque ancora da attendere.