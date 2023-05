La Gold & Gold Messina prova ad allungare la serie in gara due con il Castanea

StrettoWeb

La Gold & Gold Messina torna in campo dopo il passo falso interno in gara uno della finale playoff con il Castanea. Una gara condotta per buona parte dei quaranta minuti che ha visto i giallorossi cedere alla fine di quattro lunghezze, nonostante il disperato recupero che li aveva riportati sul meno uno. Le precarie condizioni fisiche di qualche giocatore hanno compromesso il buon esito della sfida, ma adesso non è il momento dei rimpianti: non tutto è perduto. Infatti Mancasola e soci potranno rifarsi già giovedì sera nel match di ritorno, gli scolari stavolta non avranno alternative e se vorranno coltivare il sogno serie B sono obbligati a vincere alla Palestra di Ritiro. Troveranno un avversario con il morale alle stelle per via dell’impresa compiuta domenica sera a Mili, ma lo sport ci insegna che ogni gara ha una sua storia, e quella di giovedì sera si deve ancora scrivere. I ragazzi allenati da Pippo Sidoti dovranno ripartire da quanto di buono mostrato in gara uno, fare ammenda degli errori, perché ne hanno commessi, e scendere sul parquet con la voglia di smentire quanti li danno ormai per sconfitti. Ma ci devono credere loro per primi. In questo momento la Gold & Gold ha bisogno di tutti, nessuno può e deve tirarsi indietro, in ballo ci sono i sacrifici di una intera stagione e le prospettive future di ogni giocatore.

Dal punto di vista tecnico la sfida si presenta avvincente, viste le buone individualità presenti da una parte e dall’altra, ma le partite le vincono le squadre. Il Castanea vorrà chiudere i giochi e festeggiare la promozione di fronte al proprio pubblico, la Basket School non vuole mollare di un centimetro e cercherà di riequilibrare la serie ed andare a gara tre. A far da cornice al derby ci sarà sicuramente un gran pubblico, com’è successo in gara uno. La Basket School chiama a raccolta i propri supporters, ci sarà bisogno anche del loro sostegno per inseguire il sogno promozione.

La palla a due del match tra il Castanea Basket 2010 e la Gold & Gold Messina è prevista per le ore 19:00 di giovedì 4 maggio. Al PalaRitiro dirigeranno i signori Daniele Barbagallo di Acireale e Federico Puglisi di Aci Catena. La gara sarà trasmessa, come di consueto, in diretta streaming sulla pagina Facebook della Basket School Messina, a partire dalle ore 18:50, con la telecronaca di Carmelo Minissale, e la supervisione tecnica di Vincenzo Nicita Mauro.