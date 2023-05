Gli Scout Agesci di Messina incontrano il Sindaco Basile

StrettoWeb

Nel pomeriggio di giorno 15 maggio 2023, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina, le guide e gli esploratori della Zona dello Stretto che parteciperanno al 25esimo World Scout Jamboree 2023 hanno incontrato il Primo Cittadino di Messina Federico Basile. Gli E/G sono stati invitati, insieme ai loro capi reparto, dal Comitato della Zona dello Stretto in quanto ambasciatori dei loro gruppi al prossimo campo internazionale dello scautismo che si svolgerà dall’1 al 12 agosto in Corea del Sud.

Dopo una breve introduzione di Caterina Minutoli, responsabile della Zona dello Stretto, che ha posto l’attenzione sull’intento dello scautismo di educare i cittadini di domani e sull’importanza di collaborare con il territorio e le sue Istituzioni, il sindaco Basile ha ribadito quanto sia necessaria ed essenziale tale sinergia soprattutto anche per svolgere il suo lavoro, rivolgendo ai ragazzi un vero appello di aiuto. Il sindaco ha inoltre invitato gli scout a partecipare al Green Social Day che si terrà il 23 maggio presso Villa Dante. Erano presenti anche le comunità Masci di Messina che sono intervenute ricordando la consistente presenza degli scout nel territorio Messinese e l’esigenza di riuscire ad ottenere in concessione una sede di Zona a disposizione di tutti i gruppi. Infine, il primo cittadino ha ufficialmente consegnato i fazzolettoni della Zona dello Stretto alle Guide e agli Esploratori presenti, ricevendo così ufficialmente il mandato di ambasciatori.

Rappresenteranno, infatti, il loro gruppo di appartenenza – rendendo così partecipe ogni ragazza e ragazzo – ma anche il nostro Paese, stringendo al collo il fazzolettone blu con il tricolore, simbolo del contingente italiano. Nei prossimi giorni verrà svolto un altro incontro per i fratelli e le sorelle scout di Milazzo. “Vogliamo augurare una buona caccia agli E/G che partiranno per questa incredibile Avventura all’insegna dei valori della Promessa scout, unica in tutto il mondo! Disegnate il vostro Sogno”, afferma Basile.