2 giugno, la cartolina di Tropea sui tram in Costa Azzurra

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Marketing territoriale e identità nazionale, Tropea sarà tra le quattro destinazioni italiane scelte dalla Camera di Commercio italiana a Nizza per celebrare la speciale ricorrenza della Festa della Repubblica, in Costa Azzurra. Il 2 Giugno la cartolina del Principato, con il celebre scoglio di Santa Maria dell’Isola, viaggerà sui tram di Nizza, in Francia. “Si tratta di una nuova e bella opportunità – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – che garantirà ancora una volta grande riconoscibilità a tutta la nostra terra, a Tropea ed alla destinazione Calabria, contribuendo a rafforzare la reputazione sempre più internazionale ed esperienziale dei nostri territori e delle nostre identità inedite”.

La campagna di promozione che segue quella dei mesi scorsi e che ha visto già Tropea, con il suo patrimonio agroalimentare, protagonista sui mezzi di trasporto pubblici in Costa Azzurra, si inserisce nel progetto #visitezitalie, guida presentata nelle scorse settimane in occasione del salone del turismo internazionale Id – Week End di Nizza. Tropea sarà promossa per due settimane sui mezzi nizzardi insieme alle destinazioni di Livorno, Parma e Sorrento, tra le città del progetto 10 Comuni della Camera di Commercio Italiana a Nizza.