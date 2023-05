Giroud-gol: il Milan sbanca lo Stadium per 0-1, la Juve perde ancora

StrettoWeb

0-1 allo Stadium,: Milan ok, Juve sconfitta. Perdono ancora i bianconeri di Allegri, che collezionano un’altra sconfitta in questo finale di stagione horror, tra -10, uscita dall’Europa League, poker subito a Empoli. La Vecchia Signora rimane settima, in zona Conference League, a una giornata dal termine. La compagine di Pioli, invece, consolida il quarto posto e si assicura la qualificazione in Champions. A Torino è Giroud il mattatore: il francese salta più in alto di tutti e batte Szczesny; immobile la difesa della Juve, che lo lascia troppo solo (Gatti in primis).

Nel pomeriggio, da segnalare la vittoria in extremis del Lecce a Monza. Così i salentini ottengono la salvezza matematica, anche approfittando del pari-beffa del Verona contro l’Empoli. Il Napoli pareggia a Bologna per 2-2, mentre la Lazio batte la Cremonese per 3-2. A 90 minuti dal termine, quasi tutto definito tra testa e coda, anche per via della vittoria dell’Inter di ieri sull’Atalanta e della clamorosa rimonta della Fiorentina sulla Roma. Questa la classifica.

Napoli 87 Lazio 71 Inter 69 Milan 67 Atalanta 61 Roma 60 Juventus 59 Torino 53 Fiorentina 53 Monza 52 Bologna 51 Udinese 46 Sassuolo 45 Empoli 43 Salernitana 42 Lecce 36 Spezia 31 Verona 31 Cremonese 24 Sampdoria 19