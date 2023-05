Giro d’Italia, Evenepoel divino nella crono inaugurale: Ganna chiude secondo

StrettoWeb

Era il favorito della vigilia ed ha mantenuto le attese. Remco Evenepoel, l’enfant prodige del ciclismo mondiale, si presenta in Italia da Campione del Mondo e lascia la propria firma sulla cronometro inaugurale del Giro d’Italia 2023.

Suo il miglior crono nella frazione iniziale da Fossacesia Marina a Ortona chiusa in 21’18”. Gli unici a limitare i danni sono stati Filippo Ganna, secondo a 22” di distacco e Joao Almeida, terzo a +29”. Primoz Roglic, altro grande favorito per la maglia rosa, dovrà ricucire un gap di 43” già accumulati nella prima tappa. Prova a limitare i danni il siciliano Damiano Caruso, non esattamente un cronoman, con 1’28” accumulati.

Classifica generale Giro d’Italia

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) 21’18” Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers) +22” Joao Almeida (UAE Team Emirates) +29” Tao Geoghegan Hart (Ineos-Grenadiers) +40” Stefan Kung (Groupama-FDJ) +43” Primoz Roglic (Jumbo-Visma) +43” Jay Vine (UAE Team Emirates) +46” Brandon McNulty (UAE Team Emirates) +48” Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) +55” Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgroe) +55”