Giro d’Italia, caduta shock nel finale della 2ª tappa: colpiti anche gli spettatori | VIDEO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Finale infuocato quello della seconda tappa del Giro d’Italia 2023 che ha visto il trionfo del giovane azzurro Jonathan Milan. A poco meno di 4 km dal traguardo, una brutta caduta ha coinvolto diversi ciclisti fra i quali Tao Geoghegan Hart e Jay Vine che hanno perso secondi preziosi in classifica (non si era ancora ai -3 km dal traguardo, zona in cui si annulla il gap in caso di caduta) e Mads Pedersen che non ha potuto partecipare allo sprint finale.

Nella brutta caduta, alcuni ciclisti sono finiti contro il pubblico presente a bordo strada travolgendo anche alcuni spettatori finiti sull’asfalto fra lo spavento dei telecronisti che hanno commentato l’accaduto.