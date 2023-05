Giro d’Italia 2023, la crono a Evenepoel. Ganna secondo

StrettoWeb

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – Parte in salita il Giro d’Italia 2023 per i colori azzurri: la prima tappa, la cronometro di 19,6 km da Fossacesia ad Ortona, va a Remco Evenepoel: il corridore belga della Soudal Quick-Step si impone in 21’18” conquistando la prima maglia rosa, secondo il favorito di specialità Filippo Ganna con 21’40”. Completa il podio Joao Almeida, a 29″ da Evenepoel.