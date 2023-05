Giovedì su Rai Storia una puntata speciale di “Nel secolo breve” sull’operazione “Husky”, lo sbarco in Sicilia

StrettoWeb

“L’operazione Husky del 10 luglio 1943: lo sbarco degli alleati in Sicilia”. La ricostruisce “Nel secolo breve”, in onda giovedì 18 maggio alle 21.10 in prima visione su Rai Storia. Un viaggio con la storica Isabella Insolvibile partito da Gela, passando per i luoghi più significativi della battaglia per la liberazione dell’isola (Gela, Catania, Castiglione di Sicilia, Troina e Palermo). Il racconto segue l’avanzata delle truppe anglo-americane e indaga il ruolo, tra leggenda e realtà, della mafia nelle vicende che seguono l’occupazione dell’isola, fino allo scontro tra Regio Esercito e l’Evis, il braccio armato del Movimento per l’Indipendenza della Sicilia. In apertura e in chiusura, gli interventi e i commenti del professor Alessandro Barbero.