Giornata della Legalità, Gratteri al Telesio di Cosenza: “la memoria di Falcone vive nei giovani”

La Giornata della Legalità, istituita in ricordo delle vittime di mafia, assume un significato ancora più profondo proprio per la scelta della data, quella del 23 maggio, uno dei giorni più bui della storia italiana contemporanea: la Strage di Capaci dove ha perso la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. L’efferato gesto è avvenuto 31 anni fa ma, a differenza di quanto riportano i testi su cui chiniamo il capo durante gli anni scolastici, “la storia non è maestra per nulla”. Le cosche mafiose, seppur evolute e al passo con i tempi, seppur prive di quel retaggio che li dipinge con la lupara, la coppola e il crocifisso appeso al collo, continuano a colpire, a distruggere, e a fare del male.

La figura di Giovanni Falcone, così come quella di Paolo Borsellino e di tante, troppe figure, che hanno lottato contro la mafia, perdendo la vita ma non la battaglia, non devono essere solo personaggi da ricordare, da onorare il 23 maggio o in altre date istituite dalla ‘cosa pubblica’. Sono uomini, padri di famiglia, figli di altri esseri umani che hanno pagato con la vita (e con quella dei loro cari) per sconfiggere un male intrinseco, un cancro che dilaga incessantemente nei tessuti della società ma che, purtroppo, fa passare il messaggio che sia, di fatto, la “normalità”. Così normale che gli stranieri, per prenderci in giro, ci chiamano mafiosi. Ma la mafia non è un gioco, è un’arma che punge, taglia e ammazza. E in questa guerra siamo ogni giorno chiamati al fronte, inforcando anche noi un’arma, seppur differente, ma comunque efficace, la cultura.

Studiare, conoscere la storia, comprendere la cultura della mafia e come funziona, ci permette di corazzarci e di affrontarla. Sarà proprio per questa ragione che il Magistrato Nicola Gratteri, nella Giornata della Legalità, ha deciso di parlare di mafia e di Falcone alle scuole, precisamente al Liceo Telesio di Cosenza, in presenza di Matilde Siracusano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Lo fa con parole semplici Gratteri, perché conoscere non significa snocciolare termini altisonanti, ma azzerare l’ignoranza ed acquisire consapevolezza. Un discorso lineare e intimo, in cui il magistrato ripensa a cosa stesse facendo quando Falcone venne brutalmente ammazzato.

“In occasione di queste giornate commemorative, mi viene in mente il giorno in cui è stato ucciso Giovanni Falcone, ripenso a dove ero, cosa pensavo e cosa stavo facendo”. Un evento traumatico per il magistrato, ma che ha dato ai giovani la forza di occupare spazi che, fino a quel momento, non gli appartenevano: “la cosa più rivoluzionaria di Falcone è stata il dopo la sua morte perché migliaia di persone sono scese in piazza e i giovani hanno occupato gli spazi che erano degli adulti, evento imprevedibile e inaspettato. Questa è la grande eredità di Falcone, la memoria che attraverso i ragazzi vive ancora“.

Una commemorazione, quella di oggi al Telesio, che non lascia spazio a vezzeggiativi e parole di circostanza, ma che fa emergere la verità dei fatti, a volte, anche scomoda: “tante persone usano Falcone per parlare a sproposito e quando Falcone era al ministero o a Palermo lo calunniavano e diffamavano. Era molto invidiato Falcone, perché era un fuoriclasse, uno che capiva le cose vent’anni prima degli altri e questo ai mediocri dà molto fastidio”. Ed è proprio la mediocrità che dobbiamo sconfiggere, sinonimo della già citata ignoranza. Una lezione cruda e di umiltà, quella di Nicola Gratteri, che ricorda il passato ma che invita, sempre, a guardare al futuro.