Giornata dello Sport “Mata e Grifone”: presentazione della giornata presso l’Ambiente Stadium di Bisconte

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Giovedì 25 maggio, alle ore 10.30, presso la sala dell’Ambiente Stadium del campo di calcio di Bisconte, in via Polveriera, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della 1^ Giornata dello Sport, promossa dal consiglio della Terza municipalità. L’evento, gratuito, di promozione sportiva ed inclusione sociale, sarà illustrato, nel corso della conferenza stampa, dal presidente della III municipalità Alessandro Cacciotto, unitamente all’intero consiglio, e dalla coordinatrice dell’iniziativa Silvana Paratore. Numerose le realtà associative, anche di bambini speciali, partecipanti alla manifestazione, che è in programma sabato 27, dalle ore 9.30 alle 12.30, all’Ambiente Stadium di Bisconte, e sarà aperta a tutti.