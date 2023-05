Giornalisti: solidarietà Asp a segretario Raimo, rimosso da servizio politico Dire

StrettoWeb

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – Tutto il direttivo dell?Associazione stampa parlamentare, in un comunicato, esprime “solidarietà al collega Alfonso Raimo, segretario della nostra Associazione, per la rimozione di fatto dal ruolo di co-responsabile del servizio politico-parlamentare dell’agenzia Dire, con particolare riferimento a Palazzo Chigi. Trasferito ad altra sede, nonostante il parere contrario del Comitato di redazione della Dire e dell’assemblea dei giornalisti, Raimo -si legge nella nota- è da molti mesi impegnato nella vertenza per la salvaguardia occupazionale della sua agenzia (interessata da un pesante piano di esuberi, ancora pendente) e per la costituzione di parte civile dei lavoratori di Dire nel processo sulle tangenti al Miur”.

“Il trasferimento di Raimo rischia di compromettere il lavoro che da tempo sta portando avanti a tutela dei colleghi della sua agenzia. Come, per le stesse ragioni e visto il suo ruolo di segretario Asp, rischia di compromettere l?attività dell?Associazione stampa parlamentare. Attività -così recita l?articolo 1 dello Statuto Asp- di ‘garanzia’ e ‘rappresentanza’ dei giornalisti accreditati ‘presso la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica e la presidenza del Consiglio’?.