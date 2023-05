Gioia Tauro: donato a una scuola L’Albero di Falcone”, simbolo di lotta alle mafie

StrettoWeb

È stata una giornata indimenticabile al Plesso Scolastico “San Giovanni Bosco” dell’Istituto Comprensivo” Paolo VI-Campanella”. Il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità ha donato un albero molto speciale alla scuola: l’Albero di Falcone. Questo evento, svoltosi mercoledì 10 maggio a conclusione del progetto “Un albero per il futuro” promosso dal Ministero della Transizione Ecologica, ha suscitato grande emozione e partecipazione da parte degli studenti, delle autorità locali e delle forze dell’ordine, tra cui i Carabinieri, la Polizia, la Capitaneria di Porto, la Guardia di Finanza, i Forestali e la Polizia Locale.

L’Albero di Falcone rappresenta un simbolo potente di impegno sociale e di lotta alle mafie. Le gemme del famoso Ficus, provenienti dall’albero della casa del giudice Giovanni Falcone, sono state duplicate nel moderno Centro Nazionale Carabinieri per la biodiversità forestale, situato a Pieve Santo Stefano (AR). Grazie a questa iniziativa, è possibile distribuire queste piantine simboliche alle scuole che ne fanno richiesta.

La cerimonia di consegna è stata caratterizzata da un clima di festa e di impegno. Gli alunni si sono dimostrati cittadini attivi e consapevoli, rendendo questa giornata ancora più significativa. Attraverso domande intelligenti e stimolanti, hanno avvicinato le forze dell’ordine, aprendo un dialogo prezioso sulla legalità e sulla tutela dell’ambiente. Inoltre, hanno deliziato tutti con il loro talento artistico, cantando canzoni sulla mafia e sull’ambiente. Le loro voci forti e piene di passione hanno trasportato il pubblico in un viaggio emotivo, sottolineando l’importanza di combattere la criminalità organizzata e preservare l’ambiente per le generazioni future. L’Albero di Falcone donato alla scuola rappresenta un simbolo tangibile dell’impegno collettivo per la legalità e la tutela ambientale. I ragazzi potranno osservare la crescita di questo albero nel corso degli anni, riflettendo sul suo significato profondo e sulla responsabilità di proteggere il nostro patrimonio naturale.

Il progetto “Un albero per il futuro” è un’iniziativa ambiziosa che coinvolge centinaia di migliaia di piantine autoctone, donate alle scuole italiane. Grazie a questo progetto, gli studenti sono sensibilizzati sull’importanza degli alberi nel contrasto ai cambiamenti climatici e alla conservazione ambientale. L’Albero di Falcone si aggiunge a questa lodevole iniziativa, portando un ulteriore significato simbolico e una connessione diretta alla lotta contro la criminalità organizzata.

L’Albero di Falcone diventerà parte integrante del “Grande bosco diffuso”, formato dalle giovani piante messe a dimora da tutti gli studenti che partecipano al progetto. Questo bosco non solo rappresenterà una testimonianza visiva del loro impegno, ma contribuirà anche alla riduzione delle emissioni di CO2 e alla salvaguardia dell’ambiente. Durante la cerimonia, la presenza delle autorità locali, compreso il sindaco, le docenti, la dirigente scolastica e la vicaria, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa e l’impegno delle istituzioni nel promuovere la legalità e la tutela ambientale.

La donazione dell’Albero di Falcone rappresenta un momento di grande importanza per la scuola e per la comunità locale. È un simbolo di speranza, di resilienza e di impegno verso un futuro migliore, in cui legalità e tutela ambientale sono valori fondamentali. Il progetto “Un albero per il futuro” e la presenza dell’Albero di Falcone nella scuola sono testimonianze tangibili di come la collaborazione tra le istituzioni, le forze dell’ordine e le comunità locali possa portare a risultati concreti e significativi.

È solo attraverso un impegno collettivo che possiamo contrastare la criminalità organizzata e preservare l’ambiente per le generazioni future. L’Albero di Falcone e il progetto “Un albero per il futuro” ci ricordano che ognuno di noi ha un ruolo da svolgere in questa importante missione. Gli alunni del Plesso Scolastico “San Giovanni Bosco” e tutti i giovani che partecipano a questo progetto sono un esempio di come la volontà e l’azione concreta possano portare a un cambiamento significativo. Sono loro la speranza per un futuro in cui legalità, giustizia e tutela dell’ambiente saranno le fondamenta su cui costruire una società migliore.

Il successo di questa giornata e del progetto “Un albero per il futuro” dimostra che l’educazione alla legalità e all’ambiente può fare la differenza nella formazione delle nuove generazioni. Grazie a iniziative come queste, i giovani acquisiscono una consapevolezza sempre maggiore sull’importanza di preservare il nostro patrimonio naturale e di combattere le ingiustizie sociali. Il coinvolgimento delle forze dell’ordine in questo progetto è un segnale di fiducia e di sostegno alle nuove generazioni. Le autorità locali e le istituzioni, insieme alle forze dell’ordine, si impegnano a creare un ambiente sicuro, giusto e sostenibile per tutti. È meraviglioso vedere come gli alunni abbiano abbracciato appieno questo progetto, rendendolo vivo e vibrante con la loro partecipazione attiva.

La giornata si è conclusa con un plauso caloroso agli alunni, che si sono distinti per la loro passione, la loro curiosità e la loro volontà di fare la differenza. Sono loro che porteranno avanti il testimone della legalità e della tutela dell’ambiente, contribuendo a costruire una società più giusta e sostenibile.

Intervento del Tenente Colonnello Giuseppe Micalizzi, Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Reggio Calabria

“Il progetto “Un albero per il futuro” e la donazione dell’Albero di Falcone alla scuola rappresentano un impegno concreto nel promuovere la cultura della legalità e della tutela dell’ambiente tra i giovani. È fondamentale che questo impegno continui e si diffonda in tutte le scuole italiane, coinvolgendo sempre più studenti e sensibilizzando la società nel suo insieme”.

“Ogni albero piantato, ogni domanda posta e ogni canto intonato rappresentano un passo avanti nella costruzione di un mondo migliore, in cui la giustizia e la sostenibilità sono valori condivisi da tutti. L’Albero di Falcone sarà un testimone silenzioso di questa giornata indimenticabile, un simbolo tangibile del coraggio e della determinazione di coloro che lottano per un futuro migliore. Che possa ispirare tutti coloro che passeranno accanto ad esso, ricordando loro l’importanza di un impegno costante per la legalità e per la salvaguardia del nostro ambiente. Grazie agli alunni del Plesso Scolastico “San Giovanni Bosco” e a tutti i partecipanti del progetto “Un albero per il futuro”. La vostra energia, il vostro impegno e la vostra passione sono la linfa vitale di un futuro promettente e luminoso”.

Intervento del Dirigente

“È con grande soddisfazione che, in qualità di dirigente e siciliana di nascita, ho preso parte alla cerimonia di consegna dell’Albero di Falcone. Questo evento ha un significato profondo per me, essendo profondamente toccata dagli eventi tragici legati alla mafia che hanno segnato la storia della mia amata Sicilia. Il progetto ‘Un albero per il futuro’ ci ha offerto un’opportunità unica per promuovere la consapevolezza sulla legalità e sull’ambiente, temi che sono particolarmente sentiti nella mia regione”.

“La presenza dell’Albero di Falcone, un simbolo di coraggio e di lotta contro la criminalità organizzata, ha suscitato in me un mix di emozioni intense, ma anche di speranza per un futuro migliore. Desidero esprimere la mia gratitudine al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità e a tutte le forze dell’ordine presenti per il loro sostegno e per aver reso possibile questa donazione così significativa”.

“Ringrazio anche i genitori, i docenti e gli studenti che hanno dimostrato un impegno straordinario nell’organizzazione di questa giornata memorabile. Questo evento segna l’inizio di un impegno costante da parte della nostra scuola nel promuovere la cultura della legalità e della tutela ambientale. Siamo determinati a far sì che il messaggio trasmesso oggi si diffonda tra i nostri studenti e che si radichi nel loro essere, affinché possano diventare cittadini consapevoli e attivi nella costruzione di una società migliore”.

Intervento del Sindaco

“È un’iniziativa di straordinaria importanza che unisce la lotta alla criminalità organizzata con la tutela dell’ambiente, due temi di fondamentale rilevanza per il benessere della nostra comunità. Continuiamo a sostenere e promuovere iniziative simili, affinché la cultura della legalità e la salvaguardia dell’ambiente diventino valori fondamentali nella vita di ogni cittadino. Il vostro impegno è un faro di speranza e di ispirazione per tutti noi”.