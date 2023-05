Gerace per dirsi di sì, la storia di Rosanna e Rocco: “venite a sposarvi qui, è come nelle favole”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

C’è ancora spazio per le favole al giorno d’oggi? A fare da contraltare alle tante spiacevolezze che accadono giornalmente nel mondo, serve raccontare anche un lieto fine, una storia in cui il protagonista è il bene, in cui c’è spazio solo per l’amore. E la Calabria, ancora una volta, è il posto in cui le favole diventano realtà. Siamo venuti a conoscenza della storia di Rosanna e Rocco, una coppia di sposi calabresi residenti a Bianco. Una storia capace di emozionare nella sua semplicità e che merita di essere raccontata.

Rosanna è una professoressa di francese, Rocco un professore di lettere, la scintilla è scoccata subito, un amore promosso a pieni voti. Dopo pochi mesi di relazione, la scelta di coronare il loro sentimento con il matrimonio. Il sì è reciproco, resta da decidere dove e quando dirselo ufficialmente. “Perché non sposarci a Gerace?”.

“Non ero mai stata a Gerace – sottolinea Rosanna – Volevamo un matrimonio particolare. Siamo rimasti colpiti dalla Chiesa di Santa Maria del Carmine, bellissima all’esterno e all’interno. Mi piaceva tanto l’idea di fare il percorso che porta alla chiesa in cima al borghetto”. E una volta fatto quel percorso, vestita con l’abito bianco che tutte le donne hanno sognato almeno una volta nella loro vita, l’incrocio di sguardi che fa battere il cuore. “Mi sono emozionata tanto quando i miei occhi hanno incrociato quelli di Rocco che mi stava aspettando”, racconta Rosanna.

Dopo la cerimonia, il momento più suggestivo. Gerace mette in mostra le sue meraviglie e fa da sfondo al servizio fotografico della coppia, accompagnata dagli invitati rimasti molto sorpresi dalla bellezza del borgo. “Anche gli invitati sono rimasti contenti, molti non avevano mai visitato Gerace, hanno vissuto la nostra stessa emozione accompagnadoci lungo il percorso, si vedeva dai loro occhi”, racconta la coppia.

I vicoli, l’architettura medievale, l’atmosfera sospesa nel tempo. E poi la vista mozzafiato. Francesco Multari ha aperto le porte di Palazzo Sant’Anna, la perla di Gerace, accompagnando personalmente gli sposi a bordo di una Porsche Panamera. Davanti a Rosanna e Rocco lo spettacolo del Balcone sul Mar Jonio, la vista che l’hotel offre sul Belvedere delle Bombarde. Le ultime foto a Palazzo Sant’Anna, sospesi fra cielo e mare, per chiudere in bellezza.

Il lieto fine di cui vi parlavamo. “È stato stupendo. – conclude Rosanna con la voce rotta dall’emozione – E ogni volta che chiudo gli occhi e ci ripenso, o quando guardo le nostre foto, mi commuovo. Siamo contenti di aver scelto Gerace come cornice del nostro giorno più importante: venite a sposarvi qui, è come nelle favole!”.