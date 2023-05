Gelbison-Messina 0-0: pari a reti bianche a fine primo tempo

StrettoWeb

Tutto pronto al Guariglia di Agropoli per la sfida tra Gelbison e Messina. La gara è valevole per l’andata dei Playout del Girone C di Serie C, in palio la salvezza e la conseguente permanenza nella categoria. StrettoWeb seguirà LIVE la gara raccontando le azioni più belle del match.

AGGIORNAMENTI 37' - Giallo per Marino Gamba alta, troppo alta, per Marino. Colpito al volto Cragnelutti, niente di grave, ma l’arbitro estrae il giallo per gioco pericoloso. La partita resta molto maschia.

30' - Pochi sforzi da parte del Messina L’ ACR Messina prova, quando può, ad abbassare i ritmi. In caso di parità nelle due sfide, lo ricordiamo, resta in Serie C la squadra con il miglior piazzamento, ovvero il Messina.

22' - Che ha combinato Fumagalli?! Il portiere del Messina vuole rimettere in gioco subito il pallone con un rilancio, ma la sfera gli sfugge e finisce per toccarla, con le mani, fuori area. Punizione dal limite alta di pochissimo . Nessun cartellino, ma che ingenuità!

18' - La Gelbison costruisce, il Messina prova a ripartire Il piano partita è chiaro: la Gelbison prova a giocare da dietro e si prende anche qualche rischio, l’ ACR Messina blinda la retroguardia e prova a ripartire, ma senza creare pericoli fin qui.

7' - Scintille in campo, attenzione! Prima un giallo a Cragnelutti, poi Fornito finisce giù. Si scaldano gli animi.

3' - Fumagalli risponde presente! Primo brivido con al Gelbison avanti, Fumagalli risponde presente con un ottimo intervento.

Si comincia!

Gelbison-Messina: le formazioni Gelbison (4-3-3): D’Agostino, Cragnelutti, Loreto, Gilli, Granata, Nunziante, Fornito, Graziani, Infantino, Kyeremateng, De Sena Messina (4-2-3-1): Fumagalli, Berto, Trasciani, Ferrara, Fiorani, Ferrini, Fofana, Marino, Balde Kragl, Perez