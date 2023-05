StrettoWeb

Sono in 700, forse anche qualcuno in più, i tifosi del Messina presenti questo pomeriggio ad Agropoli per la gara dei Playout del Girone C di Serie C fra Gelbison e ACR Messina.

Segnalato qualche problema logistico per i tifosi provenienti dal Nord Italia a causa di un guasto elettrico dopo la stazione di Roma Nomentana. Saltata qualche coincidenza, qualcuno rischia di non arrivare in tempo per seguire la gara.