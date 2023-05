G7: sessione lavoro su Ucraina, atteso incontro Biden-Zelensky

StrettoWeb

Hiroshima, 21 mag. (Adnkronos) – In corso la terza e ultima giornata di lavoro del G7 a Hiroshima. I leader del G7 e il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky -arrivato ieri in Giappone per prendere parte al summit- sono ora impegnati in una sessione di lavoro sulla guerra in Ucraina. Atteso l’incontro tra il Presidente statunitense Joe Biden e il leader della resistenza di Kiev che avrà luogo attorno alle 14.15, quando in Italia saranno le 7 e un quarto.