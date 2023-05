StrettoWeb

Hiroshima, 21 mag. (Adnkronos) – “Momento storico con il Presidente Zelensky al G7. Fianco a fianco per difendere fermamente la dignità umana, la libertà dell’Ucraina e i valori universali. Uniti per fare di più, più velocemente e più rapidamente”. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, a Hiroshima per il summit.