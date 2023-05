G7: Meloni vede Sunak, ‘collaborazione costruttiva con Paesi sud globale’**

StrettoWeb

Hiroshima, 19 mag. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, a margine dei lavori del G7 a Hiroshima. L?incontro, sottolineano fonti italiane, “è avvenuto a poche settimane dalla proficua visita a Londra di fine aprile dove i due Capi di Governo hanno sottoscritto un Memorandum d?Intesa sulla cooperazione bilaterale. L?intensità del continuo dialogo fra Meloni e Sunak testimonia come i rapporti fra Italia e Regno Unito stiano sperimentando un forte rilancio”.

I due capi di governo hanno discusso dei principali temi dell?agenda internazionale, partendo dal pieno allineamento, anche in ambito Nato e G7, e all?impegno comune rispetto all?aggressione russa all?Ucraina. Meloni e Sunak hanno poi “enfatizzato la crescente interdipendenza fra macro-aree geografiche e l?importanza della coesione fra G7, alleati e democrazie, a tutela dell?ordine internazionale basato sulle regole, indispensabile alla sicurezza economica, anche per i Paesi del Sud Globale. Meloni ? in sintonia con il primo ministro Sunak che ha espresso apprezzamento e condiviso la linea – ha posto, inoltre, l?accento sull?importanza di attuare una politica di collaborazione costruttiva con i Paesi del Sud Globale, con particolare riferimento all?Africa, con un approccio di partenariato e non-predatorio. Ciò anche per poter affrontare in maniera coesa le sfide comuni del futuro, dai cambiamenti climatici al radicalismo”.