G7: Biden, Scholz e Sunak con first lady al summit

StrettoWeb

Hiroshima, 19 mag. (Adnkronos) – Oltre al padrone di casa, il primo ministro giapponese Fumio Kishida, sono tre i leader del G7 arrivati al summit -al via questa mattina a Hiroshima- ‘accompagnati’. Oltre al presidente statunitense Joe Biden, con moglie al seguito, anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz e l’inglese Rishi Sunak sono arrivati al Memoriale della Pace di Hiroshima con le loro mogli. Presente all’apertura dei lavori anche un first gentleman: il marito della presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. Sola, in un elegante tailleur dai toni chiari, il premier Giorgia Meloni, che a Hiroshima è però arrivata accompagnata dalla figlia, la piccola Ginevra.