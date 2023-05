Frosinone-Reggina, le formazioni ufficiali

StrettoWeb

Piccola rivoluzione per Inzaghi, che conferma il 3-5-2 come da previsione alla vigilia. Restano in panchina, però, i due uomini più tecnici, Hernani e Menez, in luogo di Crisetig e Canotto. Il mister spariglia un po’ le carte provando a sfruttare la velocità e giocandosi i suoi uomini migliori a gara in corso.

Frosinone (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali; Gelli, Mazzitelli, Boloca; Insigne, Borrelli, Caso. In panchina: Loria, Rohden, Garritano, Bocic, Kalaj, Moro, Bidaoui, Selvini, Monterisi, Baez, Oliveri, Frabotta. Allenatore: Fabio Grosso.

Reggina (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Loiacono; Bouah, Majer, Crisetig, Fabbian, Di Chiara: Canotto, Strelec. In panchina: Aglietti, Contini, Liotti, Terranova, Hernani, Lombardi, Galabinov, Gori, Ménez, Ricci, Rivas. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna. Assistenti: Emanuele Prenna di Molfetta e Alessio Saccenti di Modena. IV ufficiale: Eugenio Scarpa di Collegno. VAR: Michael Fabbri di Ravenna. A-VAR: Oreste Muto di Torre Annunziata.