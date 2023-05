Fiumara, il Comune potenzia l’ufficio URP: attivati servizi di Caf Patronato e CAB

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Dopo aver attivato l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, nato per favorire e semplificare i rapporti tra cittadini di Fiumara e l’Amministrazione, affinchè ogni cittadino possa esercitare il proprio diritto di conoscere, partecipare e fruire dei servizi offerti, l’Amministrazione Comunale di Fiumara ha attivato, sotto la proposta dell’Assessore Giuseppe Trombetta, i servizi di Caf Patronato e CAB arricchendo, ulteriormente, l’offerta dei servizi dell’ufficio URP.

“Il primo obiettivo che ci siamo proposti, – spiega il Vicesindaco Fortunato Calabrò – è quello di provvedere all’analisi dei bisogni del soggetto a cui sono erogati i servizi, cioè il cittadino. Abbiamo pensato che ciò si possa effettuare, avviando ed attuando delle procedure, in modo sistematico e regolare, che ci consentano di rilevare, non solo i fabbisogni di informazione ma di migliorare i servizi offerti al cittadino che assume in questa prospettiva la veste di “cliente” dell’Amministrazione Comunale.

Nello stesso tempo l’idea, – continua l’Assessore Giuseppe Trombetta, promotore dell’attivazione dell’Ufficio URP e dei servizi gratuiti di Caf Patronato e Caf -, è quello di valutare le proposte, formulate direttamente dal cittadino stesso, che possono essere dirette al miglioramento degli aspetti logistici ed organizzativi del Comune di Fiumara nel rapporto con l’utenza“.

I Servizi CAF offerti a titolo gratuito sono: Consulenza in materia fiscale; compilazione modello 730; compilazione modello redditi; modello Isee; dichiarazione Imu; ticket sanitari.

I servizi di Patronato, a titolo gratuito, saranno offerti il Lunedì e il Giovedì, e sono: pensione di invalidità anticipata, vecchiaia, reversibilità, opzione donna, quota 102; assegno unico universale; reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza; invalidità civile; legge 104/92 e collocamento mirato l.68/99; disoccupazione agricola e Naspi; dimissioni volontarie; tutte le pratiche di sostegno al reddito in attesa di definizione;

Immigrazione: rinnovo permesso e carta di soggiorno; flussi immigratori; ricongiungimenti familiari.

I servizi di CAB, a titolo gratuito, saranno offerti il Lunedì e sono: attivazione, rettifiche e revoche contratti luce e gas; disdette e volture; pratiche rimborso canone Rai; assistenza legale.

“Confidiamo – conclude l’Assessore Trombetta – che questi servizi possono essere graditi dai cittadini e che, soprattutto, possono migliorare la comunicazione e l’efficienza dell’amministrazione comunale. C’è ancora molto da fare, ma confidiamo che, attraverso il supporto dei cittadini e il nostro impegno, faremo crescere ancora il servizio URP di Fiumara. Abbiamo tante altre idee e novità in campo che stiamo perfezionando e definendo e che presto partiranno“.