I Fichi di Cosenza DOP alla fiera internazionale “Tuttofood 2023”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Ci sarà anche il Consorzio di Tutela Fichi di Cosenza DOP a Tuttofood 2023, la fiera di Milano dedicata al buono dell’Italia e del mondo, dove non possono mancare i prodotti calabresi. Dall’8 all’11 maggio, infatti, il Consorzio parteciperà all’evento con un proprio stand nel padiglione 1 stand R01, che fornirà tutte le informazioni necessarie per conoscere l’importante e produttiva realtà calabrese legata ai Fichi di Cosenza DOP. Non mancheranno, poi, degustazioni ed incontri con gli espositori presenti per viaggiare ad occhi chiusi tra i ficheti della provincia di Cosenza, respirarne il profumo ed ammirarne forma e colore.

Non si ferma, quindi, il lavoro di promozione da parte del Consorzio Fichi di Cosenza DOP, che – anche grazie ai finanziamenti FEASR – PSR Calabria con la misura 3 intervento 3.2.1 sottointervento A – non si lascia sfuggire opportunità di confronto nelle vetrine nazionali ed internazionali, non solo per farsi conoscere ma soprattutto per raccontare le meraviglie, dal gusto inconfondibile, della terra di Calabria.