Fiamme nella notte: un’altra auto incendiata a Corigliano-Rossano

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un’altra notte di fuoco contraddistingue la città di Corigliano-Rossano e scuote la comunità cosentina: dopo l’efferato omicidio accaduto a Sibari, è stata ritrovata l’ennesima vettura bruciata. Ad essere coinvolta una Fiat Punto la quale, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe preso fuoco intorno all’01:30 di questa notte. L’auto però, a differenza degli altri incendi riconducibili all’anonima incendi, non è andata al rogo nel centro cittadino, ma nell’area industriale di Corigliano, non poco distante dalla statale 106. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per domare l’incendio, e i Carabinieri che non escludono alcuna pista: la vettura infatti, potrebbe essere collegata all’omicidio di Sibari.