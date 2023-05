Fi: Sorte nomina coordinatori provinciali Lombardia, ‘il rilancio parte da qui’

StrettoWeb

Milano, 16 mag. (Adnkronos) – “Parte dalla Lombardia la fase di rilancio e riorganizzazione di Forza Italia”. Lo ha sottolineato il coordinatore regionale di Forza Italia, Alessandro Sorte, nominando i commissari provinciali del partito di Silvio Berlusconi, dopo le nomine dei vice commissari regionali e dei coordinatori regionali.

Per Varese è stato nominato commissario Pietro Zappamiglio e vice commissario Simone Longhini; a Como, il commissario è Sergio Gaddi; a Lecco, il commissario è Roberto Gagliardi; a Lodi è stato nominato commissario Mauro Salvalaglio; a Sondrio, il commissario è Elio della Patrona e a Pavia, il commissario è Antonio Bobbio Pallavicini.

Seguiranno ulteriori nomine per rinnovare altri coordinamenti provinciali: “L?obiettivo -avverte Sorte- è garantire un più forte radicamento del partito sul territorio, con una squadra competente e di esperienza che, insieme ai coordinatori regionali sia in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini e affrontare le prossime sfide che ci aspettano”.