“C sta o mar for”, tifosi del Napoli festeggiano in barca… ma in mezzo alla strada | VIDEO

Grande gioia per una notte lunghissima, quella vissuta da Napoli e dai napoletani per la vittoria del 3° scudetto. Il “Maradona” preso d’assalto durante la partita, nonostante la squadra giocasse in trasferta, poi la festa esplosa nelle strade fra cori, fumogeni e vere e proprie chicche che solo una città come Napoli puo regalare.

Una, in particolare, è diventata virale sui social per la sua originalità. Tra i festeggiamenti dei tifosi è spuntata anche una barca. Niente di strano, direte voi, in una città che ha un forte legame con il mare. Ma la barca trasportava i tifosi per le strade della città!

