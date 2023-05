Famiglia: Mattarella, ‘tema cruciale, squilibrio demografico deve richiamare l’attenzione’

StrettoWeb

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Politiche abitative, fiscali e sociali appropriate, conciliare l?equilibrio tra vita e lavoro, sono questioni fondamentali per lo sviluppo delle famiglie. Il tema interpella in particolare i giovani, costretti, sovente, a rimandare il proposito di formare una famiglia in attesa di ?tempi migliori?, posticipando l’esperienza della genitorialità fino, a volte, alla definitiva rinuncia. La nascita di un figlio è segnale di speranza e di continuità della comunità”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al presidente della Fondazione per la natalità e del Forum delle associazioni familiari Gianluigi De Palo.

Il capo dello Stato, nel formulare “a tutti i partecipanti all?evento i migliori auguri per l?iniziativa”, parla anche di una “occasione di riflessione su un tema cruciale per il nostro Paese”.

Mattarella, nel messaggio, aveva premesso: “La coesione sociale del Paese si misura sulla capacità di dare un futuro alle giovani generazioni, creando un clima di fiducia. La struttura demografica italiana manifesta uno squilibrio che deve richiamare l?attenzione”.