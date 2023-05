Famiglia: FdI a Pd, ‘assegno unico aumentato del 50%, governo dei fatti’

StrettoWeb

Roma, 13 mag (Adnkronos) – “Questo è il governo dei fatti, e sull?assegno unico, come su altre misure, lo ha dimostrato fin dal primo giorno. Nonostante il tentativo del Pd di sminuire gli interventi messi in atto nella legge di bilancio, infatti, l?assegno è stato aumentato ben oltre quello che affermano i parlamentari Lepri e Delrio: è stato incrementato del 50 per cento per il primo figlio e dal terzo figlio in avanti per i primi anni di vita, e del 50 per cento della quota forfettaria per le famiglie numerose, in questo caso in modo strutturale e senza limiti di reddito né di età dei figli fino a 21 anni”. Lo afferma Maddalena Morgante, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile in Veneto del Dipartimento Pari opportunità famiglia e valori non negoziabili.

“In più, sono stati stabilizzati i contributi per i figli con disabilità. Inoltre, col decreto lavoro, è stata data una risposta importante anche alle famiglie con un solo genitore lavoratore rimasto vedovo. Il tutto nel pieno di una crisi energetica che ha costretto a investire quasi tutte le risorse a disposizione per aiutare le famiglie e le imprese a fronteggiare il caro bollette. Piuttosto, visto che si definiscono ?promotori? dell?assegno unico nella scorsa legislatura, i colleghi Lepri e Delrio ringraziassero il governo per la difesa che sta portando avanti in Europa visto che la misura è sotto procedura di infrazione per un aspetto molto importante, che evidentemente ha sollevato dubbi e problemi?, conclude.