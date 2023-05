F1: Gp Monaco, Verstappen in pole davanti ad Alonso e Leclerc

StrettoWeb

Montecarlo, 27 mag. (Adnkronos) – Max Verstappen conquista la pole position del Gp di Monaco in 1.11.365 beffando solo nelle ultime due curve il tempo di Fernando Alonso a +0.084 che con l’Aston Martin ha chiuso al secondo posto. Terzo posto per la Ferrari di Charles Leclerc a +0.106. Seconda fila e quarto tempo per Esteban Ocon che anticipa l’altra rossa di Carlos Sainz e la Mercedes di Lewis Hamilton. Chiudono la top ten Pierre Gasly. George Russell, Yuki Tsunoda e Lando Norris. Partirà 20esimo invece Sergio Perez con l’altra Red Bull.