Europa League: la Roma vince, Gatti salva di nuovo la Juve. Amarezza Fiorentina in Conference

Roma esulta e Torino… pure, seppur a metà, in attesa del ritorno. Serata parzialmente dolce per le italiane in Europa League, nell’andata delle semifinali. La Roma vince 1-0 contro il Bayer Leverkusen in un Olimpico strapieno e sogna la finale. Gara decisa dal giovane Bove nella ripresa. Al ritorno in Germania basterà anche un pari.

La Juventus, invece, raggiunge il pari praticamente nell’ultima occasione utile, al 7′ di recupero, ancora con Gatti, che salva di nuovo Allegri. Allo Stadium la “Regina” dell’Europa League, il Siviglia, aveva pregustato l’impresa, arrivata grazie alla rete di En Nesyri; poi il pari su corner del difensore, il cui ingresso si è rivelato prezioso così come quello di Pogba, autore dell’assist.

Conference League: la Fiorentina perde in casa

Amarezza Fiorentina in Conference League. I viola di italiano perdono per 1-2 in casa, in rimonta, contro il Basilea. E pensare che la partita era cominciata bene, con il vantaggio di Cabral intorno alla mezz’ora. Diouf e Amdouni, però, ribaltano tutto nella ripresa. Al ritorno in Svizzera sempre l’impresa.