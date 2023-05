Catania, al via l’11ª edizione di Etna Comics

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

L’11ª edizione di Etna Comics è stata presentata questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo degli Elefanti a Catania dal direttore Antonio Mannino, dal vicedirettore Gianluca Impegnoso e dal commissario straordinario del Comune e della Città Metropolitana di Catania, Piero Mattei. L’evento è in programma dall’1 al 4 giugno al centro fieristico “Le Ciminiere”.

“Oggi – rimarca Mattei- abbiamo un’occasione unica per dare continuità ad una manifestazione radicata nel territorio e che richiama migliaia e migliaia di appassionati, portandoli in questa città per quattro giorni. Sicuramente quest’anno avrò il piacere di essere presente anch’io a Etna Comics, già a partire dal giorno della sua inaugurazione, toccando quindi con mano una realtà che rende sempre più viva questa città”.

“Presentiamo una manifestazione sempre più ricca – ha detto Antonio Mannino – con 12 aree tematiche e oltre 300 ospiti, molti dei quali in arrivo anche da altri continenti, com’è sempre stato nel nostro stile. Abbiamo messo a punto un programma talmente vasto da pensare di poterci accostare anche alle nuove tendenze, sempre con uno sguardo rivolto a quello che è stato il passato. Sarà sempre più articolato e con un parterre di ospiti, mostre, esibizioni, concerti, anteprime e incontri di rara eccezione, che avranno modo di soddisfare i gusti e le passioni di ogni singolo visitatore che vivrà insieme a noi quattro giorni indimenticabili”.