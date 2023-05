Esplosione in un ristorante del cosentino: si segue la pista dolosa

StrettoWeb

Nuovi aggiornamenti sulla violenta esplosione che si è verificata ieri sera in un noto ristorante di Castrovillari, in provincia di Cosenza. L’esplosione, avvenuta intorno alle 20, ha distrutto il locale ma non ha provocato vittime. Secondo le prime indagini, la causa dell’incidente era da ricondurre ad un corto circuito o a una fuga di gas, ma nuovi indizi trapelano dall’attività investigativa. Sembra infatti che i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castrovillari, durante gli accertamenti in loco, abbiano rinvenuto del materiale sospetto in cucina, ora sottoposto a sequestro e a servizio delle indagini.

Nei prossimi giorni un gruppo di specialisti del Nucleo investigativo antincendi di Catanzaro si recherà a Castrovillari per effettuare un primo sopralluogo e fare chiarezza sulla vicenda. Le indagini da parte dei Carabinieri intanto proseguono, grazie anche all’acquisizione di immagini delle camere di videosorveglianza poste nella zona.