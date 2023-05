Cosenza: “Esisto ma non vivo”, il corto sociale sulla sessualità vista dai disabili

StrettoWeb

Continua a far discutere il cortometraggio sociale sulla sessualità secondo il punto di vista di un ragazzo con disabilità, “Esisto ma non vivo”. Il corto, prodotto da Creatività Automatica e diretto da Marco Martire ha riscosso un successo senza precedenti lo scorso mese di aprile. Alla “Prima” del cineteatro Garden di Rende, il pubblico delle grandi occasioni ha omaggiato attori e regista, tributando loro applausi scroscianti ed apprezzamenti. “Un tentativo originale e ambizioso di affrontare i pregiudizi che accompagnano l’esistenza di chi è affetto da disabilità, con l’obiettivo di generare maggiore consapevolezza rispetto a tale condizione, dando una voce proprio a chi in prima persona si trova ad affrontare i problemi della disabilità”, hanno avuto modo di spiegare i protagonisti del progetto.

Il corto è stato realizzato dall’associazione cinematografica “Creatività automatica” e diretto da Marco Martire (anche presidente della stessa) con la preziosa assistenza di Caterina Misasi (aiuto-regista), affermata attrice professionista. L’idea di Davide Carpino, giovane attore cosentino con disabilità, che interpreta il protagonista della storia, emoziona e fa molto pensare. Due le prossime proiezioni: la prima è il 29 maggio, alle ore 11 presso l’aula Iana (cubo 19B). Il prof Carlo Fanelli converserà con Martire e Carpino.

Mentre l’8 giugno, ad Acri, al Palazzo Sanseverino-Falcone alle 21, il presidente della Pro Loco Carlo Stumpo, l’assessore allo spettacolo del Comune Gino Maiorano e il direttore di Cineincontramoci Mattia Scaramuzzo discuteranno del cortometraggio insieme ai due protagonisti ed a Sabrina Montalto che è anche Psicologa e Psicoterapeuta. Modera l’incontro Manuela Molinaro. “Siamo sulla strada giusta, quella della non indifferenza e della condivisione sociale di tematiche talmente vere ed avvertite che coinvolgono, ancora di più, i cittadini ed i cinefili”, ha rimarcato il regista Marco Martire.