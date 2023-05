Eroici agenti della Polizia Stradale salvano uomo colpito da malore sull’A2

StrettoWeb

Due eroici agenti della Polizia Stradale ieri mattina hanno salvato la vista ad un uomo, autotrasportatore reggino, colpito da malore. Gli agenti, all’interno dell’area di servizio di Frascineto Est sull’A2, hanno notato l’uomo che si accasciava vicino al mezzo e sono immediatamente intervenuti in supporto del malcapitato prestando soccorso e contemporaneamente chiamando i soccorritori del 118 che intervenuti sul posto, hanno trasportato l’uomo in ospedale per le cure del caso.